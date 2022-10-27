Москва, , 08:49 — REGNUM Россия должна провести милитаризацию гражданского общества для того, чтобы победить Запад в рамках стратегического противостояния, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

Сергей Кургинян © ИА REGNUM

«Если мы сейчас не займемся правильными, быстрыми, осторожными и решительными формами милитаризации гражданского общества, и если мы не передадим армии возможности участвовать в этом процессе хотя бы на примере Рейхсвера и Ландесвера, который, между прочим, был большой, и это не единственный пример, то мы можем проиграть даже это стратегическое столкновение, а нам придется выстаивать в столкновениях на порядок более серьезных, их надо цитировать», — заявил Кургинян.

Дабы не было никаких разнотолков в среде особо экзальтированных граждан, Кургинян подчеркнул, что деление вооруженных сил в Германии на Рейхсвер (непосредственно вооруженные силы Германии) и Ландесвер (добровольческие вооруженные формирования) происходило в Веймарской республике до Гитлера и нацизма.

«Ландесвер и Рейхсвер происходил тогда, когда Рейхсвер резко по веймарских законам сократили, а им надо построить систему развертывания, а у них были лимиты на это дело, и абсолютно демократическая немецкая власть, не имевшая никакого отношения к Гитлеру, начала строить двуслойную систему. Почему этот опыт нельзя использовать, тем более что этот опыт существует во многих странах мира, просто этот наиболее яркий», — добавил политолог.

Самым же ярким опытом, по его словам, была Великая Французская революция, которая решила все проблемы с армией за три года.