Посёлок Бохан, Иркутская область, , 08:48 — REGNUM В Иркутской области суд поддержал требования прокуратуры​ в защиту жилищных прав жителя Боханского района, оставшегося в детстве без попечения родителей, сообщает 27 октября телеграм-канал надзорного ведомства.

Жилье

Установлено, что в 2008 г. заявитель, будучи ребенком, остался без попечения родителей, в связи с чем был включен в список на внеочередное получение жилья. Однако, жилое помещение по достижении им 18-летнего возраста и до настоящего времени не было​ предоставлено.

В защиту его прав прокуратура направила в суд исковое заявление с требованием о предоставлении жилья мужчине, относящемуся к категории лиц из числа детей, оставшихся без попечения родителей.

Кировский районный суд г. Иркутска требования прокурора удовлетворил. После вступления решения суда​ в законную силу его исполнение будет проконтролировано прокуратурой.

Как сообщало ИА REGNUM, по иску прокуратуры защищены жилищные права жителя Слюдянского района Иркутской области, оставшегося в несовершеннолетнем возрасте без попечения родителей.

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