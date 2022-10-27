Магас, 27 октября, 2022, 08:47 — ИА Регнум. В Ингушетии продолжается работа по расширению мощностей аэропорта «Магас» имени Героя России Суламбека Осканова. Руководство авиагавани сообщило о планах на открытие ряда рейсов внутри страны, в частности, в Тюмень, Нижневартовск, Калугу, а также на расширение возможностей аэропорта для запуска международных рейсов.

Emran Kassim Аэропорт

Так, генеральный директор аэропорта Магомед Цороев сообщил, что в перспективе «Магас» может стать крупным хабом, способным конкурировать в сфере обеспечения международных транзитных пассажиро- и грузопотоков. По его словам, в настоящее время идет процесс согласования вопросов по строительству на прилегающей к аэропорту территории топливозаправочного и гостиничного комплексов. Кроме того, после реконструкции аэровокзала планируется развивать не только международные пассажирские перевозки, но и грузовые. Так, есть возможность запуска рейсов в страны Ближнего Востока, в том числе в Ирак, Иран, Турцию.

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов, комментируя эту тему отметил, что развитие логистики открывает региону новые экономические возможности, в том числе в развитии туризма и торговых связей.

«Республике нелегко было добиться международного статуса для нашего аэропорта «Магас». Теперь наша задача сделать все возможное, чтобы наш воздушный терминал по всем позициям соответствовал международным стандартам: по условиям, обслуживанию, безопасности и вниманию к пассажирам», — подчеркнул руководитель республики.