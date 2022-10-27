Уфа, , 09:11 — REGNUM Проект закона об ограничении доступа иностранных компаний к недрам принят в первом чтении в Башкирии. Об этом 27 октября сообщает пресс-служба республиканского парламента.

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«Законопроектом предлагается исключить из числа пользователей недр иностранные юридические лица и иностранных граждан. Чтобы заниматься разведкой и добычей на участке недр, зарубежная компания должна будет создать юридическое лицо на территории Российской Федерации», — приводит пресс-служба слова председателя государственного собрания региона Константина Толкачева.

Сообщается, что введение запрета на разработку недр иностранными предприятиями направлено на защиту национальной экономики.

Отмечается, что проект закона также предполагает создание реестра недобросовестных участников аукционов на право пользования недрами. В этот реестр намерены включать информацию о победителях аукционов, которые не уплатили в установленные сроки разовый платеж за право пользования недрами, пояснил спикер госсобрания региона.

«Дело в том, что некоторые компании систематически участвуют и побеждают в аукционах, но не уплачивают заявленную сумму. Это ведет к срыву торгов и к потерям бюджета. Сведения в реестре будут открытыми и общедоступными, плата за доступ к ним взиматься не будет», — пояснил Толкачев.

Документом также уточняются виды участков недр местного значения, излагается содержание лицензий на пользование недрами, раскрывается понятие республиканского государственного геологического контроля.