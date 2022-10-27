Москва, , 08:43 — REGNUM В Москве стала лидером среди регионов России по выдаче льготной ипотеки IT-специалистам. Так, за май–сентябрь выдано 1129 кредитов на сумму 14,3 млрд рублей. Об этом заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Ипотека AlexanderStein

С начала запуска программы льготной ипотеки в мае 2022 года выдано московские IT-специалисты подали почти 5,7 тыс. заявок на оформление льготной ипотеки, из которых 3,8 тыс. уже одобрены. Больше всего IT-ипотек выдано в июне — 360 кредитов на сумму 4,3 млрд рублей.

Ефимов отметил, что в Москве в IT-сфере работают 6,8% от общего числа занятых в экономике столицы, из них 48% — это специалисты не старше 35 лет. На столицу приходится около 30% от числа выданных в России по этой программе кредитов.

Как сообщало ИА REGNUM, в России вводятся новые меры поддержки рынка информационных технологий.

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