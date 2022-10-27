Усолье-Сибирское, Иркутская область, 27 октября 2022, 08:42 — REGNUM Работы по демонтажу зданий на промплощадке бывшего ООО «Усольехимпром» в Иркутской области завершатся в ноябре 2022 года, сообщает 27 октября телеграм-канал правительства Приангарья по итогам встречи губернатора Игоря Кобзева и зампредседателя Госдумы РФ Алексея Гордеева, где обсудили ход работ по обезвреживанию печально известной на всю страну промплощадки.
Демонтировано 182 здания из запланированных 204 обьектов. Работы идут с опережением графика. Игорь Кобзев и Алексей Гордеев обсудили ликвидацию цеха N 94, в котором размещены емкости, содержащие отходы III и IV классов опасности. Обследование объекта, инвентаризацию проводила Госкорпорация «Росатом» совместно со специалистами Ростехнадзора, администрацией г. Усолье-Сибирское. Все емкости герметичны.
Цех будет демонтирован в рамках реализации комплексного проекта по ликвидации накопленного экологического вреда в г. Усолье-Сибирское. Отходы химического производства утилизируют.
Как сообщало ИА REGNUM, глава Росприроднадзора Светлана Радионова ранее сравнила «Усольехимпром» с экологическим Чернобылем и назвала самым ярким примером безобразного поведения собственника. Рекультивация последствий работы предприятия, ведущего свою историю с 1936 года, потребует миллиарды бюджетных рублей.
Число подрядчиков, которые участвуют в выполнении работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде Усолье-Сибирскому Иркутской области растёт. Компания «Экотехпром», выступившая заказчиком, подписала контракт с неким единственным поставщиком на 3 648 523 890,3 рубля.
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