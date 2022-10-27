Усолье-Сибирское, Иркутская область, 27 октября, 2022, 08:42 — ИА Регнум. Работы по демонтажу зданий на промплощадке бывшего ООО «Усольехимпром» в Иркутской области завершатся в ноябре 2022 года, сообщает 27 октября телеграм-канал правительства Приангарья по итогам встречи губернатора Игоря Кобзева и зампредседателя Госдумы РФ Алексея Гордеева, где обсудили ход работ по обезвреживанию печально известной на всю страну промплощадки.

Правительство Иркутской области Иркутская область. На промплощадке бывшего ООО «Усольехимпром»

Демонтировано 182 здания из запланированных 204 обьектов. Работы идут с опережением графика. Игорь Кобзев и Алексей Гордеев обсудили ликвидацию цеха N 94, в котором размещены емкости, содержащие отходы III и IV классов опасности. Обследование объекта, инвентаризацию проводила Госкорпорация «Росатом» совместно со специалистами Ростехнадзора, администрацией г. Усолье-Сибирское. Все емкости герметичны.

Цех будет демонтирован в рамках реализации комплексного проекта по ликвидации накопленного экологического вреда в г. Усолье-Сибирское. Отходы химического производства утилизируют.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Росприроднадзора Светлана Радионова ранее сравнила «Усольехимпром» с экологическим Чернобылем и назвала самым ярким примером безобразного поведения собственника. Рекультивация последствий работы предприятия, ведущего свою историю с 1936 года, потребует миллиарды бюджетных рублей.

Число подрядчиков, которые участвуют в выполнении работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде Усолье-Сибирскому Иркутской области растёт. Компания «Экотехпром», выступившая заказчиком, подписала контракт с неким единственным поставщиком на 3 648 523 890,3 рубля.

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