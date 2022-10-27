Херсон, 27 октября, 2022, 08:42 — ИА Регнум. Штаб территориальной обороны сформирован и уже фактически действует в Херсонской области. Об этом сообщил 27 октября заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.

Иван Шилов ИА REGNUM Херсон

Возглавил штаб врио губернатора Владимир Сальдо.

«[Штаб] уже фактически работает в лице органов власти и структур, отвечающих за безопасность и защиту региона», — сказал РИА Новости Стремоусов.

Как сообщало ИА REGNUM, администрация Херсонской области перемещена в левобережную часть.

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