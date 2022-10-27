Донецк, 27 октября, 2022, 08:41 — ИА Регнум. Киевские каратели дважды за 13 минут обстреляли Куйбышевский и Кировский районы Донецка, сообщили 27 октября в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Артиллерия ВСУ

«После 06:00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 07:22 (совпадает с мск) — н. п. Нетайлово — г. Донецк (Куйбышевский, Кировский р-ны): выпущено 4 снаряда калибра 152 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

В 07:35 боевики ВСУ вновь обстреляли Куйбышевский и Кировский районы Донецка, выпустив пять снарядов калибра 152 мм.