Мелитополь, , 08:39 — REGNUM Остановленные реакторы Запорожской атомной электростанции можно быстро запустить, заявил лидер движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Запорожская АЭС (ЗАЭС) © ИА REGNUM

Он рассказал, что на сегодняшний день станция не генерирует энергию, однако при необходимости её можно вернуть к нормальной работе.

«Сейчас она находится в состоянии холодного останова реакторов, но при необходимости её можно оперативно и достаточно быстро перезапустить для генерации электроэнергии», — приводит слова Рогова агентство РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Рогов назвал главными целями ВСУ в Запорожской области Энергодар и Бердянск.