Веллингтон, , 08:39 — REGNUM В четверг 27 октября премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн посетила новозеландскую базу Скотт-Бейс в Антарктиде в рамках поездки, направленной на подкрепление территориальных претензий ее страны на южный континент, а также освещение проблем изменения климата и необходимости регионального сотрудничества, как передает агентство Reuters.

Зерно Иван Шилов © ИА REGNUM

В начале своей трехдневной поездки Ардерн заявила, что присутствие Новой Зеландии в Антарктике находится на «критическом этапе», поскольку срок службы базы подходит к концу.

«Роль, которую мы играем и наши ученые играют здесь, невероятно важна для нашего настоящего и будущего», — подчеркнула она во время мероприятия, посвященного 65-летию базы.

В прошлом году Новая Зеландия объявила о выделении 344 млн новозеландских долларов на реконструкцию базы, чтобы поддержать присутствие Новой Зеландии в Антарктиде в течение следующих 50 лет.

Новая Зеландия претендует примерно на 15% территории континента.

«То, что делает Ардерн, — это в буквальном и метафорическом смысле водружает флаг, сигнализируя о приверженности Новой Зеландии ее территориальным притязаниям в Антарктике, ее присутствию в Антарктике», — объяснил специалист по вопросам Антарктики из Университета Кентербери в Крайстчерче Алан Хеммингс.

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