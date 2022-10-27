Веллингтон, 27 октября, 2022, 08:39 — ИА Регнум. В четверг, 27 октября, премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн посетила новозеландскую базу Скотт-Бейс в Антарктиде в рамках поездки, направленной на подкрепление территориальных претензий ее страны на южный континент, а также освещение проблем изменения климата и необходимости регионального сотрудничества, как передает агентство Reuters.

Oceanbook.at В Антарктиде

В начале своей трёхдневной поездки Ардерн заявила, что присутствие Новой Зеландии в Антарктике находится на «критическом этапе», поскольку срок службы базы подходит к концу.

«Роль, которую мы играем и наши учёные играют здесь, невероятно важна для нашего настоящего и будущего», — подчеркнула она во время мероприятия, посвященного 65-летию базы.

В прошлом году Новая Зеландия объявила о выделении 344 млн новозеландских долларов на реконструкцию базы, чтобы поддержать присутствие Новой Зеландии в Антарктиде в течение следующих 50 лет.

Новая Зеландия претендует примерно на 15% территории континента.

«То, что делает Ардерн, — это в буквальном и метафорическом смысле водружает флаг, сигнализируя о приверженности Новой Зеландии ее территориальным притязаниям в Антарктике, ее присутствию в Антарктике», — объяснил специалист по вопросам Антарктики из Университета Кентербери в Крайстчерче Алан Хеммингс.