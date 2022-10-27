Москва, , 08:39 — REGNUM Пенсионная реформа была осознанным прологом к подрыву в России доверия народа к власти, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

Сергей Кургинян Григорий Фадеев © ИА REGNUM

Пенсионная реформа в России уничтожила доверие людей к власти. Пытаясь сэкономить жалкие гроши, отобрав у людей честно заработанное, в ситуации, когда денег в стране как грязи, власть и бюрократия подорвала к себе доверие, не понимая совершенно, что доверие бесценно. Сама же власть живет в царстве количества, царстве денег, не понимая, что есть царство качества. С другой же стороны, власть уничтожила институт бабушек, которые на пенсии смотрели за детьми, и этот институт столь же бесконечно дорого.

«Они взяли и одной рукой похерили институт бабушек, а другой рукой похерили институт доверия. Потому что некто сказал, что пока он у власти, этого не будет. И это было началом того, что они сейчас играют на [территории бывшей УССР], они же!», — заявил Кургинян.

И это центрирование не деньгах происходит во всем. Если власти надо, чтобы что-то было сделано, она говорит, что надо дать денег. Но любому понятно, что если дать эти деньги, то результатом будет их кража при полном бездействии, добавил политолог.