Москва, 27 октября, 2022, 08:39 — ИА Регнум. Пенсионная реформа была осознанным прологом к подрыву в России доверия народа к власти, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

Григорий Фадеев ИА REGNUM Сергей Кургинян

Пенсионная реформа в России уничтожила доверие людей к власти. Пытаясь сэкономить жалкие гроши, отобрав у людей честно заработанное, в ситуации, когда денег в стране как грязи, власть и бюрократия подорвала к себе доверие, не понимая совершенно, что доверие бесценно. Сама же власть живет в царстве количества, царстве денег, не понимая, что есть царство качества. С другой же стороны, власть уничтожила институт бабушек, которые на пенсии смотрели за детьми, и этот институт столь же бесконечно дорог.

«Они взяли и одной рукой похерили институт бабушек, а другой рукой похерили институт доверия. Потому что некто сказал, что, пока он у власти, этого не будет. И это было началом того, что они сейчас играют на [территории бывшей УССР], они же!» — заявил Кургинян.

И это центрирование не деньгах происходит во всем. Если власти надо, чтобы что-то было сделано, она говорит, что надо дать денег. Но любому понятно, что если дать эти деньги, то результатом будет их кража при полном бездействии, добавил политолог.

«Они ничего не делают или делают хрен знает что. Поэтому, существует плановое задание. Они боятся его как огня. Поэтому, если не будет восстановлен Госплан по соответствующему заданию, то этот Минфин сам похоронит все», — подытожил Кургинян.