Сиэтл, США, 27 октября, 2022, 08:38 — ИА Регнум. Онлайн-кинотеатр Amazon выпустит сериал Foodtopia на основе анимационной картины Сета Рогена «Полный расколбас» (Sausage Party). Об этом 26 октября сообщил портал Collider.

Цитата из к/ф «Полный расколбас» Продукты

В реализации проекта кроме Рогена поучаствуют актёры Майкл Сера, Дэвид Крамхолц, Кристен Уиг и Эдвард Нортон, которые озвучили персонажей в оригинальной картине. К ним присоединятся Уилл Форте, Сэм Ричардсон, Наташа Ротуэлл и Ясир Лестер.

Отмечается, что шоу уже запущено в производство, руководить которым вместе с Сетом Рогеном будет Эван Голдберг (»Соседи. На тропе войны»). Премьера Foodtopia запланирована на 2024 год.

Напомним, премьера фильма «Полный расколбас» состоялась 14 марта 2016 года. При скромном бюджете $19 млн мультфильм с юмором для взрослых собрал только в США $97,6 млн, а в мире — $140,7 млн.