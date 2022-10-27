Томск, 27 октября, 2022, 08:38 — ИА Регнум. Во всех муниципалитетах Томской области открыты пункты приёма помощи для мобилизованных. В регионе также открыт счёт на укомплектование бойцов амуницией, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе региональной администрации.

Администрация Томской области Проводы мобилизованных в Томской области

«За весь период на этом счете было собрано 8 миллионов 847 тысяч 768 рублей и 48 копеек. Намеренно не округляю сумму, потому что считаю важной каждую копейку и любую посильную помощь», — рассказал губернатор Владимир Мазур.

По его словам, средства с этого счёта также направляются на оперативное решение частных проблем в семьях призванных в рамках частичной мобилизации.

Добавим, что ранее глава региона посетил учебный центр в Свердловской области, где проходят подготовку мобилизованные томичи. Он передал им первую партию помощи, в которую вошли одежда, обучи, спальные мешки, рюкзаки, бензогенераторы и так далее.