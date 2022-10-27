Кишинёв, 27 октября, 2022, 08:37 — ИА Регнум. Соединённые Штаты вводят санкции в отношении экс-председателя Демократической партии Молдавии Владимира Плахотнюка и лидера партии «Шор» Илана Шора, которые также являются крупными бизнесменами. Об этом 26 октября объявил посол США в Кишинёве Кент Дойл Логсдон в ходе брифинга.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

«Министерство финансов США объявило о введении санкций против молдавских олигархов Владимира Плахотнюка и Илана Шора и связанных с ними юридических и физических лиц за системную коррупцию и вмешательство в выборы, поддерживаемое Кремлем», — сказал американский дипломат.

Кроме того, как сообщил посол, санкции ввели и в отношении супруги Шора Сары Шор, певицы, выступающей под псевдонимом Жасмин.

Попавшим под санкции запрещено приезжать в США. Если в этой стране у политиков выявят активы, их заблокируют. Граждане США теперь не имеют право перечислять им деньги и вести какие-либо финансовые дела.

Напомним, Плахотнюка в Молдавии называют «олигархом». Его партия, сформировав коалицию, была фактически правящей с 2009 по 2016 год. В это время был выведен за границу из молдавских банков €1 млрд, что расследуется до сих пор. Режим Плахотнюка был смещен в ходе длительных массовых протестов.

Шор возглавляет партию «Шор», которая в последнее время постоянно проводит самые массовые акции протеста, на которых требуют досрочных президентских и парламентских выборов, чтобы отстранить от власти прозападную партию «Действие и солидарность». Он скрывается в Израиле, так как на родине его признали причастным к краже €1 млрд из банков.