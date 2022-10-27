Магадан, , 08:35 — REGNUM С 1 по 3 ноября жители Магадана и гости города смогут бесплатно отправить почтовые открытки друзьям и близким в любой уголок страны. Ежегодная акция «Письмо из Магадана» проводится региональным Агентством по туризму в канун Дня народного единства. В этот раз акция посвящена Году культурного наследия народов России, сообщили в мэрии столицы Колымы.

Акция «Письмо из Магадана» Мэрия Магадана

Читайте также: В Югре накануне Дня народного единства напишут этнографический диктант

Заполнить и отправить открытки можно в офисе Туристского информационного центра. На почтовых карточках представлен животный мир региона на русском, корякском и эвенском языках.

Стилизованные иллюстрации созданы художницей из Магадана. Количество открыток ограничено.

Как сообщало ИА REGNUM, в Югре 3 ноября пройдёт Большой этнографически диктант — 2022.