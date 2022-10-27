Донецк, 27 октября, 2022, 08:37 — ИА Регнум. Массированный удар ВС России по территории б. УССР стал причиной отключения электричества в тюрьме для военнопленных, предположительно находившейся под Киевом. Об этом сообщил вернувшийся из плена сержант из ДНР Алексей Шалыгин.

Цитата из видео: В центре Киева произошла серия взрывов Ракетный удар. Киев. 10.10.22

«Было слышно, как работает сирена, и началось несколько прилётов, удары, слышно было, что прилетало… Первый раз, когда ТЭЦ влупили, тогда у нас свет мигнул, потух на время — и воды потом не было целый день», — цитирует его РИА Новости.

Он добавил, что надзиратели тюрьмы после 10 октября перестали ездить домой, опасаясь обстрелов.