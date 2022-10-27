Екатеринбург, 27 октября, 2022, 08:35 — ИА Регнум. В Екатеринбурге Центральный отдел свердловского Управления Роспотребнадзора проводит эпидемиологическое расследование по поводу отравления пятерых хоккеистов из хоккейной команды «Реактор» (Нижнекамск). Об этом сообщает 25 октября пресс-служба ведомства.

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Специалисты изучают соблюдение требований санитарного законодательства в ресторане, в котором питались спортсмены. Для лабораторных исследований взяты пробы воды, пищи, сырья и т.д.

Ответственным лицам вручено предписание о том, чтобы провести дополнительные санитарно–противоэпидемические мероприятия, в частности, дезинфекцию в ресторане и гостинице. А за контактными лицами установлено меднаблюдение.