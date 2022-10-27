Самара, , 08:44 — REGNUM Основной задачей и главной целью сейчас является то, чтобы общими усилиями сделать все для победы. Об этом сообщил глава Самарской области Дмитрий Азаров на расширенном заседании областной общественной палаты.

Дмитрий Азаров Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Настраиваю своих коллег на то, чтобы каждое действие, каждое слово, мероприятие, которое мы проводим, были подчинены одной главной цели. Вот если этой составляющей нет в том или ином событии, мероприятии, встрече, наверное, оно сейчас неуместно», — приводит пресс-служба слова Азарова.

Он отметил, что члены общественной палаты региона хорошо понимают это.

«И я вас попрошу — и в деятельности органов власти различного уровня, и муниципальной, и моих коллег, депутатского корпуса, где-то подсказывать. Вы чувствуете это одинаково с большинством жителей Самарской области. Поэтому подсказывайте. Может, действительно некоторые действия, события и траты бюджета — они просто неуместны. Мы должны быть сконцентрированы на главном», — заявил самарский губернатор.

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