Самара, 27 октября, 2022, 08:44 — ИА Регнум. Основной задачей и главной целью сейчас является то, чтобы общими усилиями сделать все для победы. Об этом сообщил глава Самарской областиДмитрий Азаров на расширенном заседании областной общественной палаты.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Азаров

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«Настраиваю своих коллег на то, чтобы каждое действие, каждое слово, мероприятие, которое мы проводим, были подчинены одной главной цели. Вот если этой составляющей нет в том или ином событии, мероприятии, встрече, наверное, оно сейчас неуместно», — приводит пресс-служба слова Азарова.

Он отметил, что члены общественной палаты региона хорошо понимают это.

«И я вас попрошу — и в деятельности органов власти различного уровня, и муниципальной, и моих коллег, депутатского корпуса, где-то подсказывать. Вы чувствуете это одинаково с большинством жителей Самарской области. Поэтому подсказывайте. Может, действительно некоторые действия, события и траты бюджета — они просто неуместны. Мы должны быть сконцентрированы на главном», — заявил самарский губернатор.

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