Сеул, , 08:35 — REGNUM В третьем квартале 2022 года темпы роста экономики Южной Кореи составили 0,3%. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Банка Кореи.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Известно, что данный показатель оказался на 0,4% ниже, чем во втором квартале. Как отмечают эксперты, это связано с замедлением темпов роста экономики, сокращением потребительской активности на фоне высокой инфляции и опасений по поводу возможной глобальной экономической рецессии.

Темпы роста ВВП в годовом исчислении составили 3,1%.

Инвестиции в производственные мощности выросли на 5%, потребительские расходы — на 1,9%.

Экспорт товаров из Южной Кореи увеличился на 1%, а импорт — на 5,8%.