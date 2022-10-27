Джакарта, 27 октября, 2022, 08:31 — ИА Регнум. Девять министров иностранных дел стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) проведут экстренное совещание в Джакарте, чтобы обсудить пути урегулирования кризиса в Мьянме, сообщает CNN Indonesia.

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На встрече министров иностранных дел стран АСЕАН в Джакарте представители Мьянмы присутствовать не будут. Это связано с тем, что представителям Мьянмы, особенно военной хунте, было запрещено посещать встречи АСЕАН после задержания фактического лидера Мьянмы Аунг Сан Су Чжи.

Камбоджа, председательствующая в АСЕАН в этом году, заявила, что сегодняшняя встреча была проведена с целью выработки рекомендаций о том, как продвигать мирный процесс в Мьянме в преддверии саммита АСЕАН.

Тем временем источник в правительстве Индонезии сообщил, что АСЕАН пригласила Мьянму направить неполитического представителя на встречу. Однако Джакарта заявила, что военная хунта Мьянмы не согласилась с этим приглашением.

Встреча министров иностранных дел стран АСЕАН проходит после того, как военная хунта Мьянмы нанесла авиаудар на севере страны, в результате которого погибли 80 человек и еще сотни получили ранения.

Как сообщало ИА REGNUM, Индонезия готова сотрудничать с Чехией в рамках договора об экстрадиции, особенно в области киберпространства и кибербезопасности.