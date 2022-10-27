Херсон, 27 октября, 2022, 08:30 — ИА Регнум. Город Херсон навсегда останется в составе России, сообщил заместитель губернатора региона Кирилл Стремоусов.

khogov.ru Кирилл Стремоусов

«Херсон — это город Российской Федерации. И так будет всегда. Что бы там ни говорили [киевские] нацисты, им никогда не увидеть города, он никогда не будет им больше принадлежать», — приводит слова чиновника агентство РИА Новости.

При этом он добавил, что освобождение других городов бывш. УССР отодвинет линию фронта и позволит городу вернуться к мирной жизни.