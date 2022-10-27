Нью-Йорк, США, , 08:30 — REGNUM Отстранить Иран от чемпионата мира по футболу — 2022 и заменить его на Италию предложил посол Постоянного представительства Доминики при ООН Паоло Замполли. Об этом 27 октября сообщает Football Italia.

Флаг ООН © ИА REGNUM

Замполли обратился к президенту Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино: «В очередной раз мир требует от вас немедленных действий по дисквалификации Ирана с чемпионата мира».

По его словам, мир не должен быть омрачён негативными политическими новостями для миллиардов болельщиков по всему миру.

Также он вспомнил бывшего премьер-министра Британии Бориса Джонсона, вместе с которым Инфантино выступал против создания европейской Суперлиги.

«Я лично и весь мир мечтает, чтобы Италия сыграла против Англии после дисквалификации Ирана. Насколько я понимаю, Италия занимает первое место в рейтинге ФИФА среди тех, кто не квалифицировался», — добавил Замполли.

Напомним, сборная Ирана заняла первое место в своей отборочной группе на азиатском отборе к ЧМ-2022. В свою очередь Италия не смогла выйти на чемпионат мира, проиграв сборной Северной Македонии в стыковом матче. Причём Италия пропустит уже второй мундиаль подряд — в 2018 году она не смогла отобраться на ЧМ-2018 в России.