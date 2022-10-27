Омск, , 08:29 — REGNUM Правительство Омской области одобрило проект областного бюджета на 2023 год и на плановый период 2024–2025 годов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Здание Правительства Омской области Dima Ostrovsky

Доходы региона планируются на уровне 120,7 млрд, что почти на 10 млрд больше, чем в первоначальном бюджете 2022 года, расходы — 123,2 млрд рублей. 90% расходной части пойдут на выплату зарплаты, социальные выплаты, дорожный фонд и так далее.

По словам губернатора Александра Буркова, бюджет на 2023 год станет бюджетом социальной стабильности.

«Мы уже сейчас максимально предусматриваем ресурсы на зарплату медикам, педагогам, социальным работникам и реализацию нацпроектов. На поддержку местных бюджетов заложено более 35 млрд рублей», — отметил он.

Проект бюджета будет внесён на рассмотрение регионального Заксобрания 28 октября.