Херсон, 27 октября, 2022, 08:34 — ИА Регнум. Администрация Херсонской области, перемещённая в левобережную часть, продолжает выполнять необходимые задачи. Об этом сообщил 27 октября заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.

Иван Шилов ИА REGNUM Херсон

Он отметил, что правобережную часть региона и областной центр продолжают снабжать необходимыми товарами, в том числе продовольствием и медикаментами. Городские службы переведены на специальный режим.

«Администрация Херсонской области перемещена из Херсона на левобережную часть. Все стоящие перед нами задачи по обеспечению жизнедеятельности региона выполняются», — сказал РИА Новости Стремоусов.

Выплачиваются пенсии и пособия, зарплаты оставшимся бюджетникам. Херсон подготовлен к отопительному сезону, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, в Херсонской области организовано перемещение населения с правого берега Днепра на левый в связи с угрозой обстрелов со стороны ВСУ.

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