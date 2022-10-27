Екатеринбург, , 08:37 — REGNUM В Екатеринбурге перед судом предстанут две местных жительницы. Работая бухгалтерами в стоматологии, они похитили свыше 6,9 млн рублей, сообщили журналистам в пресс-службе свердловской областной прокуратуры.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Деньги учреждения женщины присваивали с 2018 по 2020 годы. Они намеренно завышали в ведомостях размер своих зарплат. После зачисления средств они распоряжались ими по своему усмотрению.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу. Теперь дело рассмотрит Ленинский райсуд Екатеринбурга.