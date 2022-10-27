Тегеран, 27 октября, 2022, 08:30 — ИА Регнум. 27 октября шесть новых энергоблоков тепловых электростанций будут введены в эксплуатацию и подключены к национальной электросети с участием президента Ирана Сейеда Ибрагима Раиси. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Mehr News Agency Ибрагим Раиси

Запуск вышеупомянутых энергоблоков увеличит национальную мощность по производству электроэнергии на 1026 мегаватт.

Эти шесть энергоблоков включают в себя два газовых энергоблока электростанции «Ариан» в Зенджане, паровые энергоблоки «Фердоуси» в Мешхеде, «Херис» в провинции Восточный Азербайджан, «Джахром» в провинции Фарс и «Урмия» в провинции Западный Азербайджан. Все они будут введены в эксплуатацию в режиме видеоконференции.

В строительство новых энергоблоков было инвестировано около 651 миллиона евро, так что в ходе их производства было выделено 2800 прямых рабочих мест.

Кроме того, ввод в эксплуатацию четырех энергоблоков паровой электростанции позволит ежегодно экономить более одного миллиарда кубометров топлива.