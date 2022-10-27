Президент Ирана объявил о введении в эксплуатацию шести новых энергоблоков
Тегеран, 27 октября, 2022, 08:30 — ИА Регнум. 27 октября шесть новых энергоблоков тепловых электростанций будут введены в эксплуатацию и подключены к национальной электросети с участием президента Ирана Сейеда Ибрагима Раиси. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.
Запуск вышеупомянутых энергоблоков увеличит национальную мощность по производству электроэнергии на 1026 мегаватт.
Эти шесть энергоблоков включают в себя два газовых энергоблока электростанции «Ариан» в Зенджане, паровые энергоблоки «Фердоуси» в Мешхеде, «Херис» в провинции Восточный Азербайджан, «Джахром» в провинции Фарс и «Урмия» в провинции Западный Азербайджан. Все они будут введены в эксплуатацию в режиме видеоконференции.
В строительство новых энергоблоков было инвестировано около 651 миллиона евро, так что в ходе их производства было выделено 2800 прямых рабочих мест.
Кроме того, ввод в эксплуатацию четырех энергоблоков паровой электростанции позволит ежегодно экономить более одного миллиарда кубометров топлива.