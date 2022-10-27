д. Сосновый Бор, , 08:28 — REGNUM До конца 2022 года в деревне Сосновый Бор Иркутского района 23 семьи переселят из аварийного жилья, сообщает 27 октября телеграм-канал правительства Приангарья.

Ветхое жилье © ИА REGNUM

Жилье строится по региональной программе «Переселение граждан, проживающих на территории Иркутской области, из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года». Восемь семей уже получили ключи от новых квартир.

Всего в рамках программы муниципальному образованию необходимо расселить 2,8 тыс. кв. м. жилья, в которых проживают 154 человека. На расселение предусмотрено 143,3 млн руб., из них 115,9 млн — средства Фонда содействия реформированию ЖКХ, 26,1 млн — из областного бюджета, 1,3 млн – местный бюджет. 36 семей получили компенсационную выплату – это 1,9 тыс. кв. м.

В региональную программу по переселение из аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года, вошло 397,1 тыс. кв. м. жилья, в котором проживает 22,8 тыс. человек. В 2022–2023 года планируется расселить почти 6 тыс. человек из 100 тыс. кв. м., большая часть их которых планируется к переселению путем строительства.

Как сообщало ИА REGNUM, на начало 2022 года жилищный фонд Иркутской области составил 61,4 млн кв. метров общей площади, 29% из них приходятся на областной центр.

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