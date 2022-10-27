Тегеран, , 08:29 — REGNUM 26 октября первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер, реагируя на произошедший теракт в Ширазе, заявил, что террористических группировок, стоящих за этим чудовищным преступлением, и их сторонников ожидает решительный ответ. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Иран Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Мохбер в своем послании передал соболезнования семьям жертв нападения на святыню Шах-Чераг, в результате которого 15 человек погибли и 27 получили ранения.

Чиновник заявил, что виновники трагического инцидента и их сторонники в очередной раз продемонстрировали свою жестокую натуру, применив оружие против невинных людей и детей.

Официальные лица Шираза заявили, что среди погибших в результате нападения были двое детей.

Ранее президент Ирана Ибрагим Раиси, реагируя на случившийся теракт, заявил, что службы безопасности и правоохранительные органы страны дадут преступникам такой ответ, который «заставит их пожалеть о своем злодеянии».