Тегеран, , 09:21 — REGNUM 26 октября Исламская Республика Иран и Пакистан подписали документ о создании совместного торгового совета. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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Документ был подписан во время визита в Карачи иранской делегации частного сектора во главе с президентом Иранской палаты торговли, промышленности, шахт и сельского хозяйства (ICCIMA) Голамом Хоссейном Шафеи.

Согласно сообщениям, на церемонии подписания также присутствовали посол Ирана в Пакистане Мохаммад Али Хоссейни и президент Федерации торгово-промышленных палат Пакистана (FPCCI) Ирфан Икбал Шейх.

По данным IRNA, продвижение объёмов двусторонней торговли до пяти миллиардов долларов является одной из основных целей формирования совместного торгового совета между двумя соседними странами, выражающими намерение поддерживать торгово-экономическое взаимодействие на должном уровне.