Североуральск, Свердловская область, , 08:26 — REGNUM Глава СК России Александр Бастрыкин взял на контроль вопрос с уровнем загрязнения реки Сосьвы в Свердловской области. Об этом журналистам сообщили в информационном центре ведомства.

Вода Марина Каширская (с) ИА REGNUM

По данным аппарата СКР, в реку попадает большое количество медного купороса из Ново-Шемурского карьера. При этом местные жители вот уже три года призывают местных властей разобраться с проблемой, однако результата это не приносит.

Бастрыкин поручил председателю СКР по Свердловской области Михаилу Богинскому доложить о состоянии загрязнения реки и дальнейшем решении данной проблемы.