Москва, 27 октября 2022, 08:26 — REGNUM В Москве до конца 2022 года начнут переезд из старых пятиэтажек в новые квартиры по программе реновации Более 10 тысяч москвичей, сообщается 27 октября на портале мэра столицы.
Под заселение участников реновации планируется передать еще 20 новостоек. До новогодних праздников планируется ввести в эксплуатацию 33 новостройки.
Для строительства новых домов в Москве подобрана 561 стартовая площадка площадью 9 млн кв. метров.
Как сообщало ИА REGNUM, в Москве по программе реновации с начала 2022 года демонтировано 45 старых пятиэтажек.
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