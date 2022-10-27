Москва, , 08:26 — REGNUM В Москве до конца 2022 года начнут переезд из старых пятиэтажек в новые квартиры по программе реновации Более 10 тысяч москвичей, сообщается 27 октября на портале мэра столицы.

Новостройка AKuptsova

Под заселение участников реновации планируется передать еще 20 новостоек. До новогодних праздников планируется ввести в эксплуатацию 33 новостройки.

Для строительства новых домов в Москве подобрана 561 стартовая площадка площадью 9 млн кв. метров.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве по программе реновации с начала 2022 года демонтировано 45 старых пятиэтажек.

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