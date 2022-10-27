Тегеран, , 09:20 — REGNUM Согласно официальным сообщениям, число погибших в результате теракта в святилище Шах-Чераг в Ширазе возросло до 15 человек, еще 27 получили ранения. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 26 октября.

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Эсмаил Мохеббипур, заместитель губернатора провинции Фарс, сообщил, что среди жертв по меньшей мере двое детей.

Ранее сообщалось, что в результате террористического акта в святилище Шах-Чераг погибли по меньшей мере 9 человек, еще 10 получили ранения. Известно, что нападавший открыл огонь по паломникам, после чего был арестован.

26 октября в 17:45 вечера по местному времени вооруженный мужчина совершил нападение на святилище Шах-Чераг в Ширазе, сообщили судебные источники.

Согласно данным агентства Mehr, дальнейшие подробности инцидента расследуются.