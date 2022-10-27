Барнаул, , 08:25 — REGNUM Жителей Алтайского края предупредили о существенном похолодании. Как сообщает пресс-центр городской мэрии, 27 октября на большей части региона пройдут дожди (по северо-западу — с мокрым снегом). Температура воздуха составит от +6°C до +11°C.

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В ночь на 28 октября температура снизится до -2°C, местами по западу до -7°C. Прогнозируются осадки в виде мокрого снега, снега, местами гололёдные явления, появление временного снежного покрова, на дорогах — гололедица.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным синоптиков, днём 27 и ночью 28 октября в регионе ожидается усиление ветра до 17 м/с, местами по югу порывами до 22 м/с.

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