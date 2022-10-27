Нью-Йорк, США, , 08:25 — REGNUM Координатор гуманитарной помощи ООН Мартин Гриффитс заявил, что настроен «относительно оптимистично» в отношении продления на ноябрь сделки, заключенной при посредничестве ООН и позволившей возобновить экспорт зерна из б. УССР через Черное море, как передает агентство Reuters.

Зерно Иван Шилов © ИА REGNUM

В начале октября Гриффитс, который также является заместителем генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам, вместе со старшим торговым представителем ООН Ребекой Гринспан посетил Москву, чтобы обсудить с российскими официальными лицами условия сделки, которая также направлена на то, чтобы облегчить экспорт российского зерна и удобрений на мировые рынки.

По соглашению от 22 июля Киев смог возобновить экспорт зерна и удобрений, остановленный после начала СВО 24 февраля. Изначально экспортная сделка была согласована на 120 дней.

«Мы заинтересованы в скорейшем возобновлении этого соглашения. Это важно для рынка. Это важно просто для непрерывности. И я по-прежнему настроен относительно оптимистично, что мы добьемся этого. Мы упорно работаем», — сказал Гриффитс журналистам.

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