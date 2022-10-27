Самара, 27 октября, 2022, 08:28 — ИА Регнум. Областные выплаты в размере 50 тысяч рублей получили все жители Самарской области, призванные в рамках частичной мобилизации до 10 октября. Об этом 27 октября сообщает пресс-служба областного правительства.

Пресс-служба правительства Марий Эл Мобилизованные

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Данный вопрос был рассмотрен на расширенном заседании общественной палаты Самарской области.

«Наладили работу так, что после того, как мы получаем информацию от министерства обороны, день в день средства перечисляются военнослужащим, без задержек», — приводит пресс-служба слова главы региона Дмитрия Азарова.

Сообщается, что выплаты уже получили мобилизованные, призванные в рамках частичной мобилизации до 10 октября.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что глава Самарской области отметил важность самомобилизации чиновник для решения социально-экономических вопросов.

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