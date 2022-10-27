Тегеран, 27 октября, 2022, 09:19 — ИА Регнум. 26 октября президент Ирана Ибрагим Раиси заявил в среду, что западные санкции никоим образом не остановили и не остановят Исламскую Республику. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Официальное интернет-представительство президента России Ибрагим Раиси

Выступая во время встречи в Тегеране с министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем, президент Ирана заявил, что усиление враждебности США по отношению к Исламской Республике является результатом растущей мощи последней.

Ссылаясь на свою встречу с президентом Беларуси на полях заседания ШОС в Самарканде, президент Ирана подчеркнул необходимость ускорения реализации договоренностей, достигнутых между двумя странами.

Он также коснулся высокого потенциала сотрудничества между Тегераном и Минском и заявил, что обе страны полны решимости придать импульс двусторонним отношениям.

Президент отметил, что одним из способов сорвать санкции является расширение отношений между независимыми государствами.

Министр иностранных дел Беларуси, в свою очередь, заявил, что его страна полна решимости выполнять уже достигнутые договоренности с Ираном. Он также сообщил, что ранее на заседании совместной комиссии двух стран была доработана дорожная карта по укреплению связей между Ираном и Беларусью.