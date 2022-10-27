Екатеринбург, , 08:25 — REGNUM Жителям Екатеринбурга, которые претендуют на получение выплаты в размере 20 тыс. рублей, необходимо обратиться в городские отделы социальной политики по месту жительства. Об этом журналистам сообщили в городском департаменте информполитики.

Деньги Иван Шилов © ИА REGNUM

Для получения выплаты необходимо обратиться по одному из адресов: улица Бабушкина, 22; Генеральская, 6; Хомякова 14/А; проспект Седова; 52; переулок Автомобильный 3; Коуровская, 22; Шейнкмана, 22. Далее министерство запросит у различных ведомств все необходимые документы и назначит выплату.

Деньги могут получить супруг или супруга участника СВО, его родитель, в отдельных случаях — бабушка или дедушка. Единовременная выплата также полагается несовершеннолетним детям военнослужащего и детям в возрасте от 18 до 23 лет, которые учатся в учреждении профобразования или в вузе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, размер выплаты в Свердловской области составляет 20 тыс. рублей.