Тегеран, , 09:18 — REGNUM 26 октября министр иностранных дел Исламской Республики Иран Хосейн Амир Абдоллахиан призвал Европейский союз прекратить «неконструктивный продолжительный путь введения санкций в отношении иранских юридических и физических лиц». Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан Mfa.gov.ir

АмирАбдоллахиан сделал это заявление на совместной пресс-конференции со своим белорусским коллегой Владимиром Макеем в Тегеране, отметив, что в качестве ответной меры Исламская Республика опубликовала новый список санкций в отношении восьми юридических и 12 физических лиц из Европы, поскольку они сыграли определенную роль в поддержке и продвижении терроризма и насилия в Иране.

Высокопоставленный иранский дипломат посоветовал европейцам прекратить их повторяющийся и неконструктивный метод введения санкций в отношении Ирана, который был обречен на провал в предыдущие годы.

Он подчеркнул, что Исламская Республика исключает любую причастность к поставке беспилотных летательных аппаратов в Россию для использования против Украины, призвав украинских чиновников предоставить миру свои взгляды на этот счет.

Глава МИД Ирана также указал на совместную встречу со своим белорусским коллегой, заявив, что Минск и Тегеран находятся на пороге 30-летия установления дипломатических отношений. Амир Абдоллахиан выразил надежду, что переговоры проложат путь к расширению торгового сотрудничества между Беларусью и Ираном.