Тегеран, 27 октября, 2022, 09:18 — ИА Регнум. 26 октября министр иностранных дел Исламской Республики Иран Хосейн Амир Абдоллахиан призвал Европейский союз прекратить «неконструктивный продолжительный путь введения санкций в отношении иранских юридических и физических лиц». Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Mfa.gov.ir Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан

АмирАбдоллахиан сделал это заявление на совместной пресс-конференции со своим белорусским коллегой Владимиром Макеем в Тегеране, отметив, что в качестве ответной меры Исламская Республика опубликовала новый список санкций в отношении восьми юридических и 12 физических лиц из Европы, поскольку они сыграли определенную роль в поддержке и продвижении терроризма и насилия в Иране.

Высокопоставленный иранский дипломат посоветовал европейцам прекратить их повторяющийся и неконструктивный метод введения санкций в отношении Ирана, который был обречен на провал в предыдущие годы.

Он подчеркнул, что Исламская Республика исключает любую причастность к поставке беспилотных летательных аппаратов в Россию для использования против киевского режима, призвав киевских чиновников предоставить миру свои взгляды на этот счет.

Глава МИД Ирана также указал на совместную встречу со своим белорусским коллегой, заявив, что Минск и Тегеран находятся на пороге 30-летия установления дипломатических отношений. Амир Абдоллахиан выразил надежду, что переговоры проложат путь к расширению торгового сотрудничества между Белоруссией и Ираном.