Железногорск-Илимский, Иркутская область, , 08:22 — REGNUM ГУ МЧС по Иркутской области 27 октября известило о серьёзном пожаре в Железногорске-Илимском с гибелью двух человек.

Пожар Pixabay.com

Сообщение о возгорании в частном гараже на улице Фрунзе поступило в 01:56 местного времени. Дым из-под двери гаража увидели люди, проживающие напротив, и вызвали пожарных. Кирпичный одноэтажный гараж был не заперт и наполнен дымом. Пожар произошел в подвале гаража. Огнеборцы в считанные минуты ликвидировали возгорание.

В гараже были обнаружены погибшие мужчина 1966 года рождения и женщина 1969 года рождения. Причину пожара предстоит установить дознавателям МЧС России.

Как сообщало ИА REGNUM, в Иркутской области с начала 2022 произошло более пяти тысяч пожаров, погибли 152 человека, в том числе девять детей.

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