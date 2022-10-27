Тегеран, , 09:16 — REGNUM 26 октября председатель иранского «Движения за грамотность» Алиреза Абди заявил, что бесплатное просвещение иностранных беженцев стоит на повестке дня Исламской Республики Иран. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Иран Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Указав на то, что беженцы и иностранные граждане нуждаются в образовании, Абди заявил, что взрослые иностранные беженцы пользуются бесплатным образованием, как и иранцы внутри страны.

Говоря о принципиальной необходимости всеобщего обучения, он подчеркнул: «Беженцы, у которых есть документы, удостоверяющие личность, могут зарегистрироваться в Движении за грамотность. Те, у кого нет ни одного из документов, также смогут временно получить доступ к образовательным услугам».

Он выразил готовность организации предоставить образовательные возможности, инфраструктуру и рабочую силу в соответствии со своими юридическими обязанностями, чтобы надлежащим образом обучать иностранных беженцев.