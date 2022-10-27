Киев, 27 октября, 2022, 08:27 — ИА Регнум. Неприятные для Киева изменения происходят на херсонском направлении. Об этом советник главы офиса В. Зеленского Алексей Арестович заявил на YouTube-канале журналиста Марка Фейгина (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом).

Иван Шилов ИА REGNUM Пленные ВСУ

По словам Арестовича, на это направление дополнительно переброшено около шести батальонно-тактических групп. Всего их там примерно 30.

«Теперь переносимся на херсонское направление: там (ситуация) меняется в неприятную сторону для нас», — сказал советник.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Херсонской области констатируют наращивание сил с обеих сторон. При этом Киев намеренно вбрасывает ложную информацию о якобы накоплении 60 тыс. военнослужащих для наступления на Херсон.

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