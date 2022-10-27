Тегеран, 27 октября, 2022, 09:11 — ИА Регнум. 26 октября глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан приветствовал своего белорусского коллегу Владимира Макеяв здании министерства иностранных дел в Тегеране. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

En.mfa.ir Хосейн Амир Абдоллахиан

Амир Абдоллахиан и Макей встретились и провели переговоры в Тегеране. Двусторонние и международные вопросы стали основными темами встречи.

После двусторонней встречи министры иностранных дел двух стран провели пресс-конференцию.

«Договор о долгосрочном всеобъемлющем сотрудничестве двух стран будет подписан в Тегеране наряду с другими документами», — заявил Хосейн Амир Абдоллахиан в ходе пресс-конференции.

Высокопоставленный дипломат Ирана предостерег Европейский союз от продолжения старой провальной стратегии в отношении Ирана, отметив: «Лидеры нескольких стран Европейского союза придерживаются крайних и поспешных взглядов на региональные и международные события, а большая часть членов Европейского союза действует в направлении рациональности».

Он в очередной раз отверг безосновательные обвинения в отправке беспилотных летательных аппаратов в Россию для использования на территории б. УССР.

В другом месте своего выступления министр иностранных дел Ирана раскритиковал двойные стандарты США, заявив, что некоторые американские официальные лица настаивают на достижении соглашения, но в то же время они также поддерживают террор и хаос в Иране.

Министр иностранных дел Белоруссии, в свою очередь, отметил, что его страна выступает против односторонних экономических и торговых санкций.