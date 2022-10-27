Вашингтон, , 08:19 — REGNUM Отказ Австралии признать Западный Иерусалим столицей Израиля подрывает единство Запада против России, пишет американское издание National Interest.

Австралия

По мнению автора статьи Майкла Рубина, власти Австралии играют на руку палестинскому лидеру Махмуду Аббасу, который во время встречи с президентом России Владимиром Путиным говорил о неспособности США быть посредником в переговорах между Палестиной и Израилем. Обозреватель отметил, что решение Австралии принято примерно через неделю после этого разговора, и власти страны «слишком искушены», что не знать значения выбора времени.

По мнению журналиста, Канберра может пойти дальше и признать в одностороннем порядке палестинскую государственность. Он уверен, что власти Австралии «растрачивают десятилетия дипломатического капитала, отбрасывают моральную ясность и непреднамеренно подрывают международную коалицию демократий против России».