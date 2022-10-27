Лос-Анджелес, США, , 08:19 — REGNUM Рэпер Канье Уэст был выдворен из офиса американского производителя обуви Skechers после того, как музыкант заявился туда с неожиданным визитом. Об этом 26 октября сообщила пресс-служба компании.

Канье Уэст Pieter-Jannick Dijkstra

Отмечается, что рэпер прибыл в офис компании Skechers в Лос-Анджелесе в американском штате Калифорния без приглашения и без предупреждения о своём визите. При этом Уэст вёл съёмку в офисе, не получив на это разрешения представителей компании.

«Два сотрудника Skechers после краткой беседы выпроводили его и сопровождавших его лиц из здания», — указывается в сообщении компании.

В Skechers не уточнили цель визита Уэста, осталась тайной и тема беседы, проведённой сотрудниками с рэпером. При этом в компании подчеркнули, что осуждают противоречивые высказывания Уэста, которые он допускал публично в последнее время, а также не приемлют антисемитизм, либо любую другую форму проявления ненависти.

«Skechers не рассматривает возможность и не планирует сотрудничать с Уэстом», — уточняется в заявлении.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что с рэпером Канье Уэстом отказался сотрудничать немецкий производитель спортивной одежды, обуви и аксессуаров Adidas из-за противоречивых высказываний музыканта в социальных сетях. Кроме того, об отказе сотрудничать с рэпером по аналогичной причине отказалась французская группа компаний Kering, которой принадлежат люксовые бренды Gucci, Balenciaga и Yves Saint Laurent.

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