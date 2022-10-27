Лос-Анджелес, США, 27 октября, 2022, 08:19 — ИА Регнум. Режиссёр Илья Найшуллер снимет для Amazon фильм «Главы государств» (Heads Of State). Об этом 27 октября сообщает портал Deadline.

Цитата из к/ф «Отряд самоубийц: Миссия навылет». Реж. Джеймс Ганн. 2021. США

В проекте участвуют такие известные актёры как Идрис Эльба и Джон Сина, которые ранее снялись в кинокомиксе Джеймса Ганна «Отряд самоубийц: Миссия навылет». Отмечается, что картина будет чем-то средним между триллером «Самолёт президента» и комедийным боевиком «Успеть до полуночи».

Сценарий к «Главам государств» напишут Джош Аппельбаум («Происхождение») и Андре Немец («Миссия невыполнима: Протокол Фантом», «Полицейский из Беверли-Хиллз 4»). Производством фильма займётся киностудия Питера Сафрана The Safran Company.

Напомним, ранее Илья Найшуллер снял российский сериал «Барвиха», а также картины «Хардкор» и «Никто». Он также выступил в качестве продюсера проектов «Я худею», «Марафон желаний», «Молодой человек», а также снял клип на песню Сержа Танкяна «Elasticity».